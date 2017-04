Genoa:tifosi disorganizzati con Preziosi

GENOVA, 2 APR - Tifosi 'disorganizzati', come si definiscono, ma anche controcorrente quelli che hanno deciso di comprare una intera pagina del Giornale del Piemonte e della Liguria per esprimere il loro sostegno al presidente Preziosi e alla squadra. "Amiamo il Genoa, come uno di famiglia e nel momento di difficoltà sosteniamo la squadra, la società e il presidente (Enrico Preziosi ndr). Non vi lasceremo mai soli", si legge nel messaggio dei tifosi. I rossoblù, che ora sono quintultimi, oggi giocano contro l'Atalanta e come viatico per la squadra il gruppo di tifosi ha pensato di dare un sostegno via stampa proprio nel giorno in cui sono annunciate contestazioni da parte della tifoseria organizzata a Preziosi.