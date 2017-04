Serie A: Roma-Empoli 2-0

ROMA, 1 APR - Edin Dzeko, con un gol per tempo, decide il secondo anticipo odierno del campionato di calcio di Serie A, valido per la 30/a giornata. Il bosniaco, momentaneamente da solo al comando nella classifica dei cannonieri con 23 centri, lancia i giallorossi a -5 (68, contro 73 punti) in classifica dalla Juventus, che domani sera giocherà nello stadio San Paolo contro il Napoli.