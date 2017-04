Di Francesco, sconfitta è colpa nostra

ROMA, 1 APR - "La colpa di questa sconfitta è nostra. Abbiamo dominato tutto il primo tempo, ci siamo sentiti bravi, abbiamo iniziato a palleggiare e non abbiamo continuato il nostro gioco. Mi arrabbio quando la squadra si accontenta e questi errori li paghiamo cari: siamo responsabili dei nostri errori e del nostro destino". Eusebio Di Francesco non risparmia critiche ai propri giocatori dopo il ko interno del Sassuolo contro la Lazio. "La prestazione è stata buona, la carica agonistica è ottima - prosegue il tecnico nel corso del programma 'Serie A Live' (Premium Sport) - ma quest'anno gli episodi ci sono sfavorevoli: quando si fa un primo tempo così non si può non fare un gol in più. Dovevamo chiuderla nei primi 45 minuti perché la Lazio è una grande squadra e se non chiudi la gara può recuperarti. Dopo aver dominato per 40 minuti, alla fine avremmo meritato anche il pari, ma abbiamo preso la traversa: l'annata è un po' questa".