Cagliari: derby isole senza Farias

CAGLIARI, 1 APR - Partita decisiva per la salvezza domani nel derby delle isole. Ma non per il Cagliari: la squadra di Rastelli ha dalla sua la tranquillità del +17 sulla terzultima posizione, occupata proprio dal disperato Palermo. Mentre per i rosanero dell'ex allenatore e giocatore rossoblù Diego Lopez è davvero la partita della vita: i siciliani, all'inseguimento dell'Empoli, hanno bisogno dei tre punti a tutti i costi. Per il Cagliari, ma questa non è una novità, c'è la solita lunga lista di infortunati: non ce l'ha fatta a recuperare nemmeno Farias. Per questo il mister ha deciso di convocare, assieme ai 'superstiti' Sau e Borriello, anche Han e il primavera Arras. Non che a centrocampo vada meglio: non ci sono Dessena e Barella. E Isla ha fatto il giro del mondo con il suo Cile: sta bene, il tecnico parlerà con lui per capire se è in grado di dare una mano anche in Sicilia dal primo minuto. L'unico reparto quasi al completo (recupera Capuano, assente solo Ceppitelli) è la difesa.