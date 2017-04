Clericus cup: Ucraina agguanta i quarti

ROMA, 1 APR - Tutto è compiuto. Alla Clericus Cup si è conclusa la stagione regolare con le ultime sfide che hanno deciso le ultime due pretendenti al titolo tra le migliori otto squadre. Nel derby dell'Opus Dei, fra i seminaristi del Sedes Sapientiae e i sacerdoti del Collegio Altomonte, passano i più giovani per 2-1. L'altra squadra a esultare è il Pontificio Collegio Ucraino (chiesa cattolica di rito bizantino) che in un finale rocambolesco elimina 3-2 il San Paolo. Il mondiale della Chiesa promosso dal Centro Sportivo Italiano (Csi) ora effettuerà la rituale sosta pasquale per tornare in campo a maggio. Gli ucraini, al primo anno di Clericus Cup, ed il Sedes Sapientiae si aggiungono così alle altre sei già qualificate: i campioni in carica del Mater Ecclesiae, i vicecampioni del Collegio Urbano, i più titolati (tre scudetti) del Redemptoris Mater ed ancora Gregoriana, Collegio Pio Brasiliano e Pio Latinamericano. Lunedì, ore 19 i sorteggi e gli abbinamenti dei quarti.