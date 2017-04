Inter per terremotati, con Suning e Csi

MILANO, 1 APR - "Siamo una società che ha nel dna la responsabilità sociale. Per noi è un dovere, ringraziamo anche la sensibilità del Suning. Ancora una volta, grazie al calcio, se ci uniamo possiamo fare cose positive. Speriamo di poter fare tanto per queste persone e questi bambini". Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, presenta così, ad Appiano Gentile, il progetto "Un gol per ripartire" a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto e reso possibile anche grazie alla donazione di 200 mila euro di Suning. L'obiettivo dell'iniziativa di Inter, Suning e Centro sportivo italiano (Csi) è contribuire alla rinascita di Tolentino (Macerata) con la realizzazione di una struttura sportiva polivalente. Per aiutare anche i più piccoli è stato creato un 'Ludobus' che proporrà attività di animazione. "Ringrazio Inter e Suning per avere investito sul Csi e su un progetto in cui lo sport sarà strumento di riscatto per tante comunità segnate dal terremoto", ha detto il presidente del Csi, Vittorio Bosio.