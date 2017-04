Atalanta: Gasperini "Parte la volata"

ZINGONIA, 01 APR - "La pausa è servita a mettere a posto i piccoli acciacchi, l'unico indisponibile da tempo è Dramé ma gli altri stanno tutti bene". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della trasferta di Genova. "L'esordio in Nazionale di Petagna e Spinazzola ci gratifica tutti. Ci metto anche Gagliardini che è stato con noi nella prima parte della stagione - prosegue il tecnico - Abbiamo consentito a questi ragazzi di arrivare in alto, ne siamo orgogliosi". Ma il tecnico nerazzurro pensa soprattutto al campionato, perché l'Atalanta ha ambizioni non più sottaciute da coltivare: «Non è il momento dei premi, lo spazio è tutto per la volata finale. I valori si appiattiscono e prevalgono altri fattori, per puntare all'Europa dobbiamo tener duro e pedalare forte ancora per qualche settimana». Gasperini trova il tempo per commentare l'assegnazione della Panchina d'Oro: "Sarri per il calcio che ha proposto se lo merita, anche se io ho votato Juric per la B e Di Francesco per la A".