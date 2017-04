Montella, futuro Deulofeu? Non decido io

CARNAGO (VARESE), 1 APR - Vincenzo Montella spera che Deulofeu aiuti il Milan a raggiungere l'Europa League ma non ha idea se lo spagnolo potrà essere riscattato."Non dipende da me. Credo che nella scelta dei giocatori serva una valutazione generale, fra possibilità economiche e ambizioni della società. Bisogna conoscere il tipo di mercato e di calcio che vuoi fare e non lo conosco", ha notato l'allenatore rossonero. "Il passaggio di proprietà? E' qualcosa che noi non possiamo controllare, quindi una situazione perfetta: se non ti immedesimi non la vivi e non sprechi energie. Siamo ad aprile c'è tutto il tempo per pianificare la prossima stagione".