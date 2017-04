Sarri, Juve forte per squadra e politica

NAPOLI, 1 APR - ''Negli ultimi sei anni la Juve è stata di un' altra categoria per tutte le componenti che vanno ad incidere sul monte punti di una squadra: organizzative, politiche, di rapporti. Anche se l'aspetto principale resta quello che sono i più forti dal punto di vista tecnico e tattico''. Così Maurizio Sarri. "Se si valutano singoli episodi è chiaro che in una stagione in cui sei 2/o o 3/o puoi arrivare alla conclusione che potevi essere più vicino. Ma se fai una considerazione globale, la Juve è la più forte di tutte''.(ANSA)