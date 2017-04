Pioli, giovani italiani? Darò consigli

APPIANO GENTILE (COMO), 01 APR - "Ci sono giovani italiani forti. Li conosco e saprò informare la società. Voi giornalisti siete orientati sul futuro, per noi è troppo importante il presente". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli non parla del futuro, nella conferenza stampa del posticipo contro la Sampdoria. "Siamo molto concentrati su questo momento - dice il tecnico - poi ci sarà tempo per altre questioni". Pioli risponde anche ad una domanda se l'Inter sia interessata a Berardi o Bernardeschi: "Abbiamo già Gabigol". L'allenatore è soddisfatto delle condizioni della squadra: "Oggi ho svolto il primo allenamento con tutto il gruppo. E i giocatori sono mentalmente e fisicamente pronti. La Sampdoria è una squadra che gioca bene ma noi vogliamo tornare a far risultato davanti a nostri tifosi".