Gasperini "orgoglioso per i nazionali"

ZINGONIA (BERGAMO), 1 APR - "L'esordio in Nazionale di Petagna e Spinazzola è un evento che ci gratifica tutti. Ci metto anche Gagliardini che è stato con noi nella prima parte della stagione: abbiamo consentito a questi ragazzi di arrivare in alto, ne siamo orgogliosi". Alla vigilia della sfida da ex al Genoa, Gian Piero Gasperini si sofferma sui giocatori protagonisti per la prima volta sulla scena internazionale. "Anche Freuler ha meritato un posto nella Svizzera, che non è una squadra qualunque: all'inizio era un punto interrogativo, poi ha conquistato la fiducia - chiude il tecnico dei bergamaschi -. Adesso però non è il momento dei premi, lo spazio è tutto per la volata finale. Per puntare all'Europa dobbiamo tener duro e pedalare forte ancora per qualche settimana".