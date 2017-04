Argentina: ore contate per ct Bauza

ROMA, 1 APR - Edgardo Bauza è sempre più lontano dalla panchina dell'Albiceleste. E dall'Argentina i media scrivono che l'esonero del ct potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana, quando i nuovi vertici federali (Afa) si riuniranno per fare il punto della situazione. Il ko subito a La Paz la scorsa settimana dalla nazionale, con tanto di rischio per la qualificazione mondiale, ha imposto al neo presidente, Claudio Tapia, di accelerare le discussioni, anche per cercare l'eventuale sostituto. Il nome che corre sulla bocca di tutti è quello di Jorge Sampaoli, oggi al Siviglia, che però smentisce ogni contatto: "Non mi ha chiamato nessuno dalla Federazione. L'unica cosa a cui penso è la partita di domani contro lo Sporting. L'altro è un problema che devono risolvere in Argentina".