No al Bayern, ds Eberl resta al M'dbach

(ANSA-AP) - MOENCHENGLADBACH (GERMANIA), 1 APR - Il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach, Max Eberl, ha rinnovato il contratto con il club renano fino al 2022 mettendo così fine alle voci che lo davano in predicato di passare al Bayern Monaco. Eberl era infatti dato come favorito per prendere il posto nel club bavarese di Matthias Sammer dimessosi per motivi di salute nel luglio dello scorso anno. Philipp Lahm, che ha annunciato che chiuderà con l'attività agonistica a fine stagione, ha già fatto sapere di non essere interessato. "Ci sono state un sacco di voci e speculazioni su di me negli ultimi mesi mail Borussia Moenchengladbach è il mio club", ha detto Eberl dopo la firma.