Messi in Friuli, incontra nutrizionista

TRIESTE, 1 APR - "Blitz" di un paio d'ore in Friuli ieri pomeriggio per Leo Messi. La stella del Barcellona si è recata a Sacile (Pordenone) per uno dei periodici incontri con il medico nutrizionista Giuliano Poser, che lo ha in cura da qualche anno. La notizia, diffusa dal sito spagnolo sport.es, è stata confermata all'ANSA da alcuni residenti della cittadina, che hanno visto Messi uscire dallo studio nel pomeriggio, per poi recarsi all'aeroporto di Venezia, dove lo attendeva un volo privato per il rientro nella capitale catalana. A salutarlo anche alcuni dipendenti del ristorante 'Porca l'oca' di Sacile, dove il campione argentino talvolta - ma non ieri - si ferma a mangiare dopo le visite mediche. Poser, specializzato in kinesiologia applicata, è il medico che ha variato la dieta Messi da un paio di anni, per ridurre al minimo il rischio di lesioni muscolari del campione. (ANSA).