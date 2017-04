All'Olimpico con Calciosociale e Coni

ROMA, 1 APR - Sono più di 120 i bambini e le bambine di Corviale che stasera assisteranno a Roma-Empoli stasera. A portarli allo stadio Olimpico saranno il Coni e Calciosociale, la società sportiva romana che da anni lavora con i bambini di Corviale, quartiere della periferia romana. L'occasione è data dal progetto 'Vincere da grandi', sostenuto fortemente dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, ed è nato per aiutare le famiglie meno agiate, offrendo loro la possibilità di partecipare gratuitamente alle attività sportive in strutture selezionate. Dalle 18.30 di oggi,i ragazzi che hanno partecipato al progetto saranno nelle fan zone della Roma, insieme ai volontari di Calciosociale, per giocare insieme e far conoscere a tutti il progetto. Prima della partita, verrà proiettato un video allo stadio in cui si racconta cos'è il calciosociale e le varie attività di inclusione sociale.