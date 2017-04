Juve: Allegri "Higuain molto sereno"

TORINO, 1 APR - "Non è che in queste due partite si decide il valore di Gonzalo: sono due partite importanti, è stato tre anni a Napoli ha fatto tanto per loro, è stato amato. E' un giocatore importante che ha fatto una scelta professionale. E' normale che i tifosi napoletani prima lo applaudiranno e poi lo fischieranno. Lui è molto sereno, sta riprendendo una buona condizione". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la prima da avversario al San Paolo dell'attaccante argentino.