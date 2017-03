Aic, parte campagna antiviolenza

ROMA, 31 MAR - "Sono settimane che la violenza, nel calcio e non solo, ci sta preoccupando non poco. Cosa fare? La denuncia, le dichiarazioni di solidarietà, i 15' di ritardo, le pene più severe o lo stop definitivo? Lanciamo oggi una campagna: 'Non c'è partita senza avversario'. Si tratta di un gesto, di tanti gesti tutti insieme, ragazzi che si sentono una squadra sola". Lo scrive, in una nota, Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, lanciando una proposta dopo le ultime violenze che hanno funestato il campionato di Lega Pro. "Da questo fine settimana - aggiunge Tommasi - fino alla fine della stagione, le partite di Lega Pro inizieranno con un simbolico atto sportivo. I capitani delle due squadre entreranno in campo, indossando la maglia avversaria. Allo scambio dei gagliardetti seguirà lo scambio di maglia. Il messaggio è chiaro. Quella che inizia è una partita di calcio, è sport e tutti i calciatori si sentono parte della stessa squadra, quella che ama il calcio".