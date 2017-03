Uefa:Serbia fermi razzismo o bando Coppe

BELGRADO, 31 MAR - Ultimatum del presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, che ha avvertito la Federcalcio serba che le sue squadre potrebbero essere estromesse dalle coppe europee dopo gli scontri e gli episodi razzisti di cui si sono macchiati i loro hooligan. "Deve essere chiaro che questi ultrà non saranno più tollerati dentro gli stadi. La Serbia corre il serio rischio di essere cacciata dalle competizioni se dovessero ripetersi questi episodi e questo sarebbe una catastrofe per calcio serbo". Episodi di violenza nel calcio serbo, dentro e fuori gli stadi, con episodi di stampo razzista, sono stati frequenti in Serbia. La scorsa settimana poi, due tifosi russi sono stati ricoverati in ospedale con gravi lesioni dopo essere stati accoltellati durante un'amichevole tra Stella Rossa Belgrado e Spartak Mosca.