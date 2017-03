Alex Sandro,Napoli? Vale sempre 3 punti

TORINO, 31 MAR - "Ci aspettiamo un clima caldo, ma la sfida con il Napoli è importante come le altre". Alex Sandro non mette pressione alla Juventus. Quella del San Paolo, sostiene ai microfoni di Sky, è una partita che "vale tre punti come le altre. Affronteremo una squadra che ha molta qualità, sarà una partita bella ma non decisiva, emozionante non solo per i giocatori ma anche per i tifosi". Il brasiliano non sminuisce le qualità dell'avversario: "Hanno buoni giocatori, un'ottima struttura di gioco e una squadra di qualità - dice -, però li affronteremo come facciamo con le altre squadre. Il clima? Sarà caldo, la città vive questa sfida con passione, sarà una bella partita".