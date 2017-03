Juve:Mandzukic sempre in dubbio a Napoli

TORINO, 31 MAR - Mario Mandzukic resta in dubbio per la trasferta della Juventus contro il Napoli. L'attaccante, alle prese con una infiammazione al ginocchio sinistro, anche oggi ha lavorato a parte a Vinovo, dove si sono rivisti i sudamericani Cuadrado, Rincon e Dybala. Quest'ultimo ha svolto parte di allenamento con i compagni. Domani pomeriggio l'ultimo allenamento prima della partenza per Napoli, da dove i bianconeri torneranno a Torino al termine della partita. Secondo quanto appreso, il club ha deciso di preparare a casa anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma sempre al San Paolo mercoledì.