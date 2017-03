De Magistris "Higuain? Fischi,pernacchie

NAPOLI, 31 MAR - Un fischio e una pernacchia per Higuain dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il primo cittadino, nel corso del programma radiofonico 'Un giorno da pecora', è stato stuzzicato dai conduttori in vista del doppio confronto di campionato e di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. de Magistris, rispondendo ai conduttori, ha detto che non andrà a prendere Higuain al suo arrivo a Napoli e che non gli darà le chiavi della città. Alla domanda se lo ospiterebbe a casa, de Magistris ha risposto: ''No e non gli converebbe. Io cucino molto male, quindi potrei sbagliare qualcosa''. In vista delle due partite, il sindaco ha detto che ''sarà difficile individuare qualcuno che allo stadio non fischi Higuain''. E intanto, su facebook, impazza il gruppo 'O' pernacchio a Higuain'. ''Quest'anno - ha detto de Magistris - ricorrono i 50 anni dalla morte di Totò e la pernacchia ha caratterizzato diversi dei suoi film. Quindi oltre al fischio, la pernacchia ci sta tutta''. Il sindaco ha confermato la sua presenza allo stadio.