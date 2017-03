Juventus: intervento a Pjaca riuscito

TORINO, 31 MAR - E' "perfettamente riuscito" l'intervento al ginocchio destro al quale è stato sottoposto il giocatore della Juventus, Marko Pjaca. L'operazione, rende noto il club bianconero, si è resa necessaria in seguito alla "rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno", rimediata in Estonia con la maglia della Nazionale croata. L'operazione è stata effettuata dall'équipe del professor Mariani, assistito dal dottor Claudio Rigo, responsabile sanitario della Juventus. Pjaca inizierà immediatamente le cure riabilitative che lo porteranno a ritornare in campo tra circa sei mesi.