Roma: Spalletti, se non vinco non resto

ROMA, 31 MAR - "Io se non vinco non rimango. E vincere vuole dire conquistare un titolo. Il mio discorso è sempre stato questo da quando sono tornato". Luciano Spalletti non cambia di una virgola il suo pensiero riguardo al futuro sulla panchina della Roma. Senza un successo il toscano dirà addio. Lo ha ribadito alla vigilia della sfida di campionato con l'Empoli, tornando poi anche sulla cena col presidente Pallotta avuta la scorsa settimana: "Abbiamo parlato di tante cose. Per me è stata l'occasione per dirgli di persona quello che è il mio pensiero, che è sempre stato lo stesso da quando sono qui. Quello che mi ha detto lui va chiesto a lui perché io non sono uno spione".