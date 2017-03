Snai: a Napoli la Juve non è favorita

ROMA, 31 MAR - Juve sfavorita in un incontro di Serie A: praticamente un inedito. Accade contro il Napoli: la differenza marcata dai quotisti Snai è esigua, visto che l'1' degli azzurri è pagato 2,50, il '2' bianconero a 2,85, con il pareggio a 3,30. Under e Over sono perfettamente in equilibrio: 1,85. Probabile che entrambe vadano a segno: il Goal è a 1,65, il No Goal a 2,10. Il risultato esatto più atteso è l'1-1, a 6,00; l'esito più ricorrente negli ultimi anni è il 3-1 per la Juve, in lavagna alla robusta quota di 25. Le quote mettono comunque in pole Higuain fra i marcatori: un suo gol su Snai si gioca 2,50, il secondo è Mertens, a 2,75. Negli ultimi due confronti, l'unico del Napoli a far gol alla Juve è Callejon: un tris vale 3,50. Un 'riscaldamento' in vista della Coppa Italia con la Lazio. Così le quote Snai interpretano l'anticipo della Roma contro l'Empoli: all'Olimpico il tabellone spalanca la strada ai giallorossi, avanti a 1,16, quota più bassa di tutto il turno. Lontanissimi segno 'X' e '2', a 7,50 e 17,00.