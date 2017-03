S.Siro: Comune tratta con Milan e Inter

MILANO, 31 MAR - Con Milan e Inter "siamo in trattativa" per rivedere la convenzione sull'affitto della stadio di San Siro, scaduta il 31 dicembre scorso, "stiamo discutendo sulla logica dei lavori che devono essere fatti dalle squadre. Quelli di manutenzione straordinaria e di innovazione devono avere una quantificazione. Tendiamo più a valutare la qualità dei lavori che il discorso delle percentuali". Lo ha spiegato l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, parlando del rinnovo della convenzione per l'affitto dello stadio San Siro. Dal 2010 fino alla fine del 2016 l'accordo tra Comune e Milan e Inter indicava che il 30% di affitto era di liquidità nelle casse di Palazzo Marino e il 70% a scomputo dei lavori realizzati per lo stadio dalle due società. Un accordo che era stato definito in vista della finale della Champions League dello scorso anno. Il Comune adesso vuole ridefinire le percentuali "anche se puntiamo più alla qualità dei lavori", ha spiegato.