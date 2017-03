Lazio: Inzaghi, Pensiamo solo a Sassuolo

ROMA, 31 MAR - "Sarà una settimana importantissima per noi, perché abbiamo partite difficili, ma non voglio sentire parlare di Roma e pensare soltanto al Sassuolo". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, chiede concentrazione in vista della trasferta di domani in casa del Sassuolo e allontana per il momento il pensiero del derby di martedì prossimo in Coppa Italia, contro la Roma. "Nella testa c'è sicuramente il pensiero del derby - aggiunge Inzaghi, in conferenza stampa - ma, per quanto mi riguarda, penso solo che contro il Sassuolo dovremmo offrire una prestazione all'altezza. Sarà una partita estremamente complicata, ma la squadra vuole fare la partita giusta, dovremmo dare il 100% per tornare a vincere".