Monchi: "Nessuna firma con la Roma"

ROMA, 31 MAR - "Non ho firmato con la Roma. È vero, però, che loro hanno mostrato interesse per me, ma non c'è nessun accordo, nessun contratto triennale. Sono stato a Londra e mi scuso pubblicamente. Non c'è niente di chiuso con la Roma, ho sentito il loro progetto e nient'altro. Non c'è solo la Roma interessata a me". Così l'ormai ex ds del Siviglia, Monchi, nella conferenza stampa di addio tenuta assieme al presidente del club, Castro. Proprio il numero 1 del Siviglia ha poi svelato che Monchi non dovrà versare i 5 milioni previsti nel contratto per un addio anticipato: "Non verrà pagata alcuna clausola per liberare Monchi, niente di niente, si è pagato la clausola con il suo lavoro. Il nostro contratto con lui è semplicemente risolto a partire da ora".