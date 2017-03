Raul torna 'a casa',sarà consulente Real

ROMA, 31 MAR - Raul potrebbe tornare 'a casa', a Madrid dal prossimo giugno. Lo riferisce 'Onda Cero', secondo cui l'ex bandiera merengue - 16 anni con la camiseta blanca, vincendo sei Liga e 3 Champions, per un totale di 741 partite condite da 323 reti - diventerà consulente del presidente Florentino Perez. "Se torno in Spagna sarà per lavorare al Real Madrid - ha detto il 37enne spagnolo che, dopo avere lasciato Madrid nel 2010, ha giocato nello Schalke 04, nell'Al-Saad e nei Cosmos di New York, fino al novembre 2015 -. Io sono madridista e spero in futuro di lavorare nel club dove ho lasciato il cuore, il Real Madrid".