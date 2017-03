Mourinho: "Impossibile prendere Neymar"

ROMA, 31 MAR - Se sia tattica o meno lo dirà il tempo ma oggi per Josè Mourunho "acquistare Neymar è impossibile". Intervistato da Espn, il tecnico del Manchster United interpellato sulle voci che vorrebbero i Red Devils sulle tracce del fuoriclasse brasiliano del Barcellona ha risposto che "sarebbe come voler rompere una cassaforte, cioè impossibile. Cerco sempre di essere pragmatico quando chiedo qualcosa al mio club e chiedere Neymar è assurdo. Anche perchè un club come il Barcellona non può perdere Neymar e non succederà. Anche se Messi è ancora un giocatore giovane con una carriera davanti, ha comunque quasi 30 anni e Neymar sarà il giocatore simbolo del Barcellona post-Messi", ha aggiunto Mourinho. L'attaccante brasiliano ha un contratto con il Barcellona fino al 2021 e una clausola rescissoria di 200 milioni, che diventeranno 222 l'anno successivo e 250 l'anno dopo ancora.