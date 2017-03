Samp: Giampaolo, solo firma per rinnovo

ROMA, 31 MAR - Rinnovo contrattuale ormai vicino per il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo. In pratica "manca solo la firma" come ha detto lo stesso tecnico ai microfoni di Premium Sport, in vista della sfida di campionato (posticipo del lunedì) con l'Inter di Pioli, una squadra "fortissima, ma questo sarà uno stimolo in più per noi". Quanto al rinnovo di contratto, Giampaolo ha detto "dobbiamo firmare che è sempre la cosa più importante. Dobbiamo certificare l'accordo ma, al di là delle battute, siamo a buon punto: dobbiamo solo fare quell'atto finale". Se "firma è sicura", sulla vittoria di San Siro Giampaolo aggiunge "possiamo assicurare l'impegno. Sul piano delle motivazione è una sfida che si dovrebbe preparare da sola. Siamo consapevoli che l'Inter è una squadra molto forte, che con Pioli ha avuto un cammino di tutto rispetto ma questa cosa sarà un grande stimolo per noi. All'andata la Sampdoria riuscì a battere l'Inter: "Non capita tutti i giorni di vincere contro l'Inter, il commento di Giampaolo".