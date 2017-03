Calcio, violenza ultras in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 31 MAR - Pugno duro del premier tunisino Youssef Chahed contro le violenze commesse dai gruppi di tifosi delle squadre di calcio. Dopo i recenti disordini avvenuti a Tataouine e Biserta a seguito del contestato match di mercoledì scorso tra l'Usta (Union Sportive de Tataouine) e il Cab (Club Athlétique Bizertin), durante il quale l'arbitro è stato costretto a far riprendere il gioco a partita ormai terminata da 25 minuti per evitare gravi problemi di ordine pubblico, il capo del governo ha convocato d'urgenza i ministri dell'Interno, Hedi Majdoub e dello Sport, Majdouline Cherni e il capo della federcalcio Wadi Jary per fare il punto della situazione minacciando di far giocare le prossime partite del campionato di serie A a porte chiuse nel caso la situazione dal punto di vista della sicurezza non dovesse migliorare. Oggi sono in programma altri incontri tra il ministro dello Sport, i presidenti dei club e la federcalcio per studiare nuove misure di sicurezza negli stadi.