Fiorentina: Vecino out in Nazionale

FIRENZE, 30 MAR - Matias Vecino non sarà disponibile per la partita di domenica al Franchi contro il Bologna. Il centrocampista uruguayano è rientrato questo pomeriggio dalla trasferta con la Nazionale contro il Perù, accusando un problema fisico: gli accertamenti effettuati a Firenze in serata hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra la cui entità dovrà essere definita ulteriormente a distanza dal recente viaggio aereo. In ogni caso, Vecino inizierà già seguire una serie di terapie e dovrà saltare la partita contro il Bologna.