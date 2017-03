Violazioni Covisoc, Latina penalizzato

ROMA, 30 MAR - Il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - presieduto da Mario Antonio Scino ha inflitto un punto di penalizzazione al Latina, sanzionando con tre mesi di inibizione l'amministratore e legale rappresentante della società Maietta, con l'inibizione di 30 giorni l'amministratore e legale rappresentante della società Aprile. I due dirigenti erano stati deferiti a seguito di segnalazione della Covisoc "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre-ottobre 2016 e per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi".