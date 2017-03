Calcio: Sibilia "L'Italia gli è grata"

ROMA, 30 MAR - "Ranieri è un figlio prediletto di Roma, un orgoglio di questa città, uno dei suoi prodotti migliori. Tutto il Paese è grato a Ranieri, tutta l'Italia calcistica lo deve ringraziare". È il plauso rivolto a Claudio Ranieri da parte del vicepresidente vicario della Figc, Cosimo Sibilia, in occasione dell'onorificenza consegnata all'ex tecnico del Leicester in Campidoglio per il lavoro svolto lo scorso anno in Premier League con le Foxes. "Un paio di mesi fa - ha aggiunto il braccio destro di Carlo Tavecchio - la Figc ha inserito il suo nome nella hall of fame del calcio italiano, non solo per l'impresa compiuta, tra le più leggendarie del calcio, ma anche per i valori che in questi anni ha trasmesso alla famiglia del calcio. Un grande uomo prima di un grande allenatore".