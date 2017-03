Sassuolo, Berardi-Inter nessuna offerta

ROMA, 30 MAR - Il matrimonio tra Di Francesco e il Sassuolo può continuare, per Berardi porte aperte a offerte: lo dice il ds del club emiliano, Giovanni Carnevali a Premium. "Suning pazzo di Berardi? Fa bene, vorrà dire che presto arriverà un'offerta che per ora non c'e'", dice il manager che celebra la vittoria al Viareggio: "E' un risultato storico che ci riempie di soddisfazione. Dobbiamo dare del tempo a questi ragazzi che hanno la fortuna di essere in una società che punta molto sui giovani. Ben venga che ci siano società importanti che chiedono i nostri giocatori. A gennaio abbiamo rinunciato alla cessione di alcuni, perché non è nella nostra filosofia. Poi in estate faremo le dovute valutazioni, anche con Berardi". E con il tecnico Eusebio Di Francesco: "Con lui abbiamo un rapporto eccezionale e nel momento in cui vorrà provare qualcosa in una società importante ne potremmo parlare; ma al di là del contratto credo ci sia la concreta possibilità che si possa continuare insieme".