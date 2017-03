Ranieri premiato, Roma si ricorda di me

ROMA, 30 MAR - "Sindaca, la ringrazio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Vedere così tanta gente qui per me è molto bello. Sono molto orgoglioso che la mia città si sia ricordata di me. Ho ricevuto diversi premi ma questo in casa ha qualcosa di speciale". Così Claudio Ranieri, rivolgendosi alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia in suo onore che si è svolta in Campidoglio per il lavoro svolto al Leicester. Parlando poi ai tanti giovani delle scuole calcio presenti in Aula Giulio Cesare, Ranieri ha quindi spiegato: "Ho iniziato da ragazzo in oratorio, credevo di poter fare qualcosa nel calcio e ci sono riuscito perché ci credevo nonostante la Roma mi scartò due volte e poi fui costretto a cambiare ruolo, da attaccante a terzino. Non arrendetevi se qualcuno vi scarta, vivete i vostri sogni che saranno la vostra forza per tutta la vita".