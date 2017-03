Milan: fondo Elliott sarà nel nuovo Cda

MILANO, 30 MAR - Nel nuovo Cda del Milan, a quanto si apprende, potrà designare un proprio rappresentante il fondo statunitense Elliott Management, che con il finanziamento di 303 milioni ha permesso al cinese Li Yonghong di avere a disposizione i fondi necessari per finalizzare l'acquisto del club rossonero, in dirittura d'arrivo con il closing e l'assemblea dei soci del 14 aprile (14,30), a Casa Milan. Oltre al rinnovo delle cariche, si legge nella convocazione ufficiale, all'ordine del giorno dell'assemblea una parte straordinaria che riguarda la modifica di sei articoli dello Statuto del club e che non era prevista per le assemblee di dicembre e marzo, quando per due volte è slittato il closing. Fra gli articoli oggetto di modifica quelli che riguardano la composizione e il funzionamento del Cda, oltre la nomina del presidente. La riforma dello Statuto era da tempo nei piani per snellire le regole di governance. Ma, secondo quanto filtra, sarebbe legata anche all'evoluzione della vicenda con l'entrata in scena di Elliott.