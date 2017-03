Società invita pranzo Cascia prima sfida

ALVIANO (TERNI), 30 MAR - Sarà una sorta di terzo tempo anticipato quello organizzato dal Gs Alviano Calcio alla squadra del Cascia, prossima avversaria, domenica, per il campionato di calcio di prima categoria. La società ha infatti deciso di invitare a pranzo la compagine della Valnerina in segno di solidarietà dopo il terremoto. A tavola ci saranno gli atleti e i dirigenti di entrambe le squadre. "Rispondere uniti come una squadra di calcio, questo l'Umbria, questa l'Italia tutta contro il terremoto", ha sottolineato il sindaco di Alviano Giovanni Ciardo. "Per questo - ha aggiunto - l'iniziativa del Gs Alviano ha una valenza forte. Dal primo giorno il nostro paese si è messo all'opera con iniziative benefiche per aiutare i territori più colpiti. Questa si inserisce in quel solco. Ora è anche doveroso ribadire che è il momento di tornare a visitare le bellezze dell'Umbria e di tutte le altre regioni, ferite ma non arrese".