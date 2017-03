Frasi Pairetto, deferiti Pozzo e Udinese

ROMA, 30 MAR - L'Udinese e il suo patron Giampaolo Pozzo sono stati deferiti per le dichiarazioni contro l'arbitro Luca Pairetto, in occasione del match dei friulani contro la Lazio lo scorso 26 febbraio. E' quanto ha deciso il procuratore federale - esaminate le dichiarazioni pubblicate del 28 febbraio 2017 e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche - che ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare il club bianconero e Pozzo "per avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale di Luca Pairetto e Francesco Paolo Saia, rispettivamente arbitro e addizionale". Deferita anche l'Udinese a titolo di responsabilità oggettiva.