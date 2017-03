Zielinski: "Il campionato non è finito"

NAPOLI, 30 MAR - "Vogliamo vincere questa partita, arrivare a -7 dalla Juve, il campionato non è ancora finito e si può riaprire". Per il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, tutto è ancora in gioco in questa stagione e le due sfide alla Juventus di domenica e mercoledì prossimi serviranno anche per dire una parola definitiva sui risultati che la squadra partenopea potrà ottenere. "Noi - dice il calciatore polacco - vogliamo vincere tutte le partite e arrivare più in alto possibile". "Crediamo - conclude - anche alla rimonta in Coppa Italia. Ci sono due gol da recuperare, ma siamo una grande squadra e possiamo farcela tranquillamente".