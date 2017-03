Maradona 'esagerata squalifica Messi'

ROMA, 30 MAR - Diego Armando Maradona fa dietrofront e si schiera dalla parte del connazionale Leo Messi definendo "esagerata" la sanzione di quattro partite di squalifica applicata dalla Fifa all'asso del Barcellona, per aver insultato un assistente dell'arbitro dopo la partita tra l'Albiceleste e il Cile nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Russia 2018. "La sanzione a Leo Messi è esagerata e non dice nulla. Ne parlerò con Infantino (il presidente della Fifa, ndr) perché è una punizione terribile", ha detto il 'Pibe de Oro', come riportano i media spagnoli. Senza Messi la nazionale argentina è stata sconfitta 2-0 a La Paz dalla Bolivia, ed ora si trova al quinto posto nelle qualifiche del Mondiale 2018. Messi non potrà giocare le prossime tre partite dell'Argentina contro l'Uruguay a Montevideo, e contro il Venezuela e il Perù, in casa. Maradona ha anche riconosciuto che, senza l'attaccante del Barcellona, la qualificazione dell'Albiceleste in Russia "si complica".