Lega A: Simonelli, ancora differenze

MILANO, 29 MAR - "Le differenze fondamentali sono ancora abbastanza marcate": lo ha dichiarato Ezio Maria Simonelli, reggente della Lega Serie A, sulla trattativa per la riforma dello statuto, pur ammettendo che "sembra" ci sia stato un riavvicinamento fra le big e le medio-piccole dopo la frattura di settimana scorsa. "Comunque, piano piano le società si stanno parlando - ha detto aggiunto Simonelli alla sua prima conferenza stampa -. Tutte le società hanno l'approvazione dello statuto come pregiudiziale per poi rinnovare le cariche".