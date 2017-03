Azzurri: Buffon promuove Donnarumma

TORINO, 29 MAR - "Donnarumma? Ragazzo e portiere con qualità fisiche e mentali enormi. Potrebbe essere mio figlio, ma è già in grado di essere portiere del Milan e della Nazionale". Parole pronunciate da Gianluigi Buffon a margine dell'evento organizzato da Head&Shoulders il giorno dopo l'esordio da titolare con la maglia della Nazionale del 18enne, sceso in campo al posto proprio di Buffon. "Non è la prima volta che guardo una partita della Nazionale dalla panchina, mi era capitato anche con Sirigu - ha scherzato il capitano della Juventus - nessuno è eterno, é giusto che anche gli altri abbiano la possibilità di giocare".