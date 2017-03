Buffon, Barça? proveremo a passare turno

TORINO, 29 MAR - "Contro il Barcellona proveremo a passare il turno: con bravura e fortuna ci siamo guadagnati queste due partite". Speranze espresse da Gigi Buffon a meno di due settimane dalla sfida della Juventus con gli spagnoli, valida per i quarti di finale di Champions League. "La speranza è di poter battagliare fino alla fine, poi vedremo come andrà e come verrà accolto il verdetto". Tra i momenti chiave della stagione, la grande prestazione del portiere bianconero il 18 ottobre, quando salvò più volte la porta della Juventus durante la sfida a Lione, vinta 1-0 con gol di Cuadrado: "Una partita giocata sui nervi, non di talento o esperienza, sempre sul filo del rasoio - ricorda il numero uno a margine di un evento Head&Shoulders -. Da una parte un burrone, dall'altra il paradiso: è stato bellissimo".