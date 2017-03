Donnarumma, felice per esordio titolare

ROMA, 29 MAR - "Sono felicissimo per la serata e per tutta la partita. Il mio esordio mi ha reso contentissimo. Voglio ringraziare Gigi (Buffon, ndr) per tutti i consigli che mi dà in allenamento e i complimenti, ma ci sarà ancora lui per molto tempo. Io lavoro duramente per migliorarmi, perché non si è mai finito di imparare". Cosi' il portiere dell'Italia, Gianluigi Donnarumma, che con l'Olanda ha esordito da titolare. "Il futuro? Per adesso mi godo la Nazionale, poi penseremo alla partita con il Pescara. Poi si vedrà".