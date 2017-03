Mondiali 2018, Perù-Uruguay 2-1

ROMA, 29 MAR - Sconfitta a sorpresa dell'Uruguay in Perù in una partita del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2018. 'Celeste' in vantaggio al 30' con Sanchez, poi la rimonta peruviana al 34' con Guerrero e al 62' grazie a Flores. L'Uruguay e' ora terzo nella classifica del girone assieme al Cile, dietro al Brasile primo con 33 punti e alla Colombia seconda con 24. Si qualificano direttamente ai Mondiali le prime quattro classificate del girone sudamericano, la quinta deve disputare uno spareggio con la vincente della federazione dell'Oceania.