Raggi, giovedì onorificenza a Ranieri

ROMA, 28 MAR - La sindaca di Roma Virginia Raggi consegnerà giovedì prossimo un'onorificenza all'allenatore di calcio Claudio Ranieri per il lavoro svolto alla guida del Leicester City F.C. La consegna avverrà alle 16.30 nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Ad preannunciare l'iniziativa era stato lo scorso 1 marzo su facebook l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia, spiegando che l'amministrazione intendeva conferire a Ranieri un riconoscimento "per il lavoro svolto al Leicester, culminato con la storica vittoria della Premier e il passaggio della fase a gironi della Champions. Ranieri, romano nato e cresciuto tra San Saba e Testaccio, ha riscritto la storia di una squadra che ha appassionato e inorgoglito tifosi inglesi, italiani e romani di tutto il mondo".