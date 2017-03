Cina ko in Iran: il Mondiale s'allontana

ROMA, 28 MAR - Brutto stop per la Cina di Marcello Lippi, fermata a Teheran dall'Iran e adesso ancora più lontana dai Mondiali del 2018. All'Azadi Stadium finisce 1-0 per i padroni di casa (gol di Taremi al 46'): tre punti che rafforzano la leadership in testa alla classifica (a quota 17), davanti alla Sud Corea (a 13), oggi vincitrice per 1-0 sulla Siria. La Cina resta ferma a 5 punti, lontana dal terzo posto (occupato dall'Uzbekistan) che dà diritto a disputare il playoff.