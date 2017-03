Standing area Olimpico, Comune al lavoro

ROMA, 28 MAR - La Commissione capitolina sport si riunisce per un aggiornamento sulle barriere divisorie tra i diversi settori dello stadio Olimpico. "Dopo il loro abbassamento, puntiamo alla definitiva rimozione entro la fine della stagione - annuncia, su Fb, il presidente Angelo Diario (M5S) - poiché l'obiettivo non è solo avere uno stadio sicuro, ma anche uno stadio pieno, a metà maggio inviteremo in Commissione Coni, Figc, Roma, Lazio e tifo organizzato per valutare la possibilità di realizzare una standing area nelle due curve, dove si potrà seguire le partite senza dover necessariamente restare seduti al proprio posto".