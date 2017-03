Madeira:ecco aeroporto Cristiano Ronaldo

FUNCHAL (PORTOGALLO), 28 MAR - "Benvenuti al Cristiano Ronaldo Airport". Sarà questo il messaggio che, da domani, i passeggeri in arrivo a Funchal-Madeira sentiranno risuonare negli altoparlanti dello scalo dell'arcipelago al largo del Marocco appartenente al Portogallo, che ha dato i natali al quattro volte Pallone d'Oro. E, proprio l'asso lusitano, è atteso domani alla cerimonia d'inaugurazione, visto che la squadra campione d'Europa sarà impegnata stasera a Funchal, dove il fuoriclasse del Real è nato 32 anni fa, per un'amichevole contro la Svezia. Così, dopo il museo dedicato alle sue imprese sportive, un complesso alberghiero e addirittura una statua in bronzo a grandezza naturale, ecco l'ennesimo riconoscimento per l'illustre concittadino che ha però scatenato anche una ridda di polemiche, con con molti politici che si sono opposti, inutilmente, all'idea.